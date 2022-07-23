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    Balıkesir'de alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

    Bandırma ilçesinde yemek yiyip alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda saldırganın göğsünden bıçakladığı arkadaşı hayatını kaybetti.
    • 23.07.2022 - 14:01
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    Balıkesir'de alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

    Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık restoranında arkadaş cinayeti yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı B.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Arkadaşını bıçakla yaraladı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan’ı yaraladı.

    Balıkesir de alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü #1

    Göğsüne aldığı darbe sonucu kurtarılamadı

    Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Saldırgan emniyette

    DHA'nın aktarımına göre, olayın ardından gözaltına alınan B.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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