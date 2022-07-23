Balıkesir'de alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Bandırma ilçesinde yemek yiyip alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda saldırganın göğsünden bıçakladığı arkadaşı hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık restoranında arkadaş cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı B.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Arkadaşını bıçakla yaraladı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan’ı yaraladı.

Göğsüne aldığı darbe sonucu kurtarılamadı

Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan emniyette

DHA'nın aktarımına göre, olayın ardından gözaltına alınan B.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.