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    Balıkesir'de alkollü sürücü kaza yapıp olay yerinden kaçtı

    Ayvalık ilçesinde, bir ticari taksi ile çarpışan otomobilin alkolü sürücüsü, aracını kaza mahallinde bırakıp kaçtı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 06:38
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    Balıkesir'de alkollü sürücü kaza yapıp olay yerinden kaçtı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü 35 ADS 803 plakalı otomobiliyle Ayvalık’ın Cunda Adası’ndan ilçe merkezine giderken keskin viraja hızla girince, karşı yönden gelen Tulga Kırcaroğlu yönetimindeki 10 T 3951 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

    Çarpışmanın hemen ardından kaza mahallinden kaçan otomobil sürücüsü, bir başka ticari taksiye binerek kendisini İzmir’in Bergama ilçesine götürmesini istedi.

    Balıkesir de alkollü sürücü kaza yapıp olay yerinden kaçtı #1

    İZİNİ KAYBETTİRDİ

    Ancak o anda kazaya karışan ticari taksi şoförü arkadaşının yanına gitmekte olduğunu söyleyince, ismini açıklamayan ve alkollü olduğu belirtilen kaçak, hemen arabadan inerek izini kaybettirdi.

    Ayvalık Polisi her yerde kaçak alkollü kazazede sürücüyü ararken, yaralı taksi sürücüsü Tulga Kırcaroğlu ise olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Balıkesir'de alkollü sürücü kaza yapıp olay yerinden kaçtı VİDEO


    Balıkesir de alkollü sürücü kaza yapıp olay yerinden kaçtı #2

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