Dolar
6.8556
0.1109%
Euro
8.062
0.9946%
Altın
1942.94
2.1777%
Borsa
1196.33
0.3618%
G. Altın
426.483
1.8255%
Bitcoin
71286.06
7.7742%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Balıkesir’de alkollü sürücünün çarptığı çocuk öldü

    Olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 15:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de alkollü sürücünün çarptığı çocuk öldü

    Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçen 8 yaşındaki Egehan Çınar Can’a otomobil çarptı.

    Otomobil sürücüsü Naci E., çarpmanın ardından olay yerinde kaçtı.

    KURTARILAMADI

    Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Can, burada yaşamını yitirdi.

    POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ BULDU

    Olay yerinden kaçan Naci E.'nin gidebileceği yerleri araştıran polis, sürücüyü Çatıkent Sitesi yakınlarında gözaltına aldı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde 1.3 promil alkollü olduğu belirlenen Naci E. hakkında, adli işlemlere başlandı.

    Balıkesir’de alkollü sürücünün çarptığı çocuk öldü #1

    Görüş Bildir