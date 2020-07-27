Balıkesir’de alkollü sürücünün çarptığı çocuk öldü

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Olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçen 8 yaşındaki Egehan Çınar Can’a otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü Naci E., çarpmanın ardından olay yerinde kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Can, burada yaşamını yitirdi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ BULDU

Olay yerinden kaçan Naci E.'nin gidebileceği yerleri araştıran polis, sürücüyü Çatıkent Sitesi yakınlarında gözaltına aldı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde 1.3 promil alkollü olduğu belirlenen Naci E. hakkında, adli işlemlere başlandı.