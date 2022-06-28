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Balıkesir’de anne babasını darbeden şahsı, 14 yaşındaki kardeşi bıçakladı

Balıkesir’de anne babasını darbeden şahsı, 14 yaşındaki kardeşi bıçakladı

Eşi ile kavga ederken ayırmaya çalışan anne ve babasını darbeden Harun Kaçmaz, 14 yaşındaki kardeşi A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.