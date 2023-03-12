Balıkesir'de araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Erdek ilçesinden Bandırma'ya ilerleyen şoförün kaygan zeminde kontrolden çıkması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de korkunç bir kaza yaşandı.

Erdek ilçesinden Bandırma ilçesine ilerleyen sürücü Berke Balaban (20) kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 kişi yaralandı.

Aracın kontrolden çıkması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçan araçta şoför ve arkadaşı yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başla