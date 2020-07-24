Balıkesir'de araç tarlaya uçtu: 7 yaralı

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Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, zeytinlik alana uçtu. Ucuz atlatılan kazada, aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Havran- Balıkesir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Balıkesir istikametine gitmekte olan Mehmet Y. idaresindeki araç, karayolu üzeri Shell benzin istasyonu karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alana uçtu.





7 KİŞİ YARALANDI

Araç ters döndükten sonra zeytin ağacına çarparak durdu. Sürücü ve beraberinde 2 erkek 2 kadın ve 2 çocuk toplamda hafif yaralanan 7 kişinin yardımına Balıkesir Büyükşehir Havran İtfaiye Amirliği ekipleri koştu.

Yaralıları sağlık ekiplerine teslim eden ekipler, ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.



