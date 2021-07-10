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    Balıkesir'de aranan 15 suçlu yakalandı

    İl genelinde jandarmanın yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına aldı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 09:08
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    Balıkesir'de aranan 15 suçlu yakalandı

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla operasyonlar düzenlendi.

    Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Manyas ve Marmara ilçelerinde 07-08 Temmuz 2021 tarihlerinde yol aramaları gerçekleştirildi.

    15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Aramalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

    Balıkesir de aranan 15 suçlu yakalandı #1

    Balıkesir de aranan 15 suçlu yakalandı #2

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