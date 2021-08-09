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    Balıkesir’de arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

    Arıza yapınca sürücüsünün güvenlik şeridine çektiği otomobile, aynı yöne giden bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 14:52
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    Balıkesir’de arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

    İzmir yönüne giden Halil Yüksel Baydar (60), yönetimindeki 34 BB 057 otomobil arıza yapınca güvenlik şeridinde durdu.

    Bu sırada arkadan gelen İsa Çiftçi (22) yönetimindeki 35 AKB 629 plakalı otomobil, Baydar’ın aracına çarptı.

    Balıkesir’in Savaştepe ilçesi İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada, sürücü Baydar’ın yanındaki eşi Gülay Baydar (59) yaşamını yitirdi.

    BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralanan Halil Yüksel Baydar ile diğer aracın sürücüsü İsa Çiftçi ile yanındaki İpek Çiftçi, Halil Efe Çiftçi, Buran Çiftçi, Muazzez Duyarlı ve Elmas Duyarlı çağırılan ambulanslarla Savaştepe ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Muazzez Duyarlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

    Balıkesir'de 1 ölü, 7 yaralının olduğu kaza kamerada VİDEO

    Balıkesir’de arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı #1

    Balıkesir’de arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı #2

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