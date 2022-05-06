Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama

Polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 147 şüpheli gözaltına alına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklandı.

Balıkesir'de emniyet güçlerinin il genelinde huzur ve güvenliği sağmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 147 şahıs gözaltına alındı.

45 tutuklama

Şahıslara yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 174 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 45 şahsın tutuklandığı öğrenildi.









