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- Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama
Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama
Polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 147 şüpheli gözaltına alına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklandı.
- 06.05.2022 - 09:33
- Güncelleme : 06.05.2022 - 09:58
Balıkesir'de emniyet güçlerinin il genelinde huzur ve güvenliği sağmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 147 şahıs gözaltına alındı.
45 tutuklama
Şahıslara yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 174 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 45 şahsın tutuklandığı öğrenildi.