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    Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama

    Polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 147 şüpheli gözaltına alına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklandı.
    • 06.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 09:58
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    Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama

    Balıkesir'de emniyet güçlerinin il genelinde huzur ve güvenliği sağmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

    Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 147 şahıs gözaltına alındı.

    45 tutuklama

    Şahıslara yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 174 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 45 şahsın tutuklandığı öğrenildi.

     

    Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama #1

    Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama #2

    Balıkesir’de asayiş operasyonu: 45 tutuklama #3


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