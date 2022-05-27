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    Balıkesir'de asayiş operasyonu: 59 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla çeşitli suçlardan arana şüphelilere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.
    • 27.05.2022 - 09:13
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    Balıkesir'de asayiş operasyonu: 59 gözaltı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

    Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.

    Uyuşturucu satıcılarına operasyon

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, satışa arz eden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda; 8 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan eş zamanlı aramalarda; Satışa hazır 6 parça halinde toplam 9,53 Gram Metamfetamin, 65 adet Sentetik Ecza Hap, 2 adet Hassas Terazi, 4 adet Ecstacy Hap, 0.81 gram Esrar 1.57 gram Afgan Esrarı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, yapılan opersyonlarda toplamda 59 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlar tarafından 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Balıkesir de asayiş operasyonu: 59 gözaltı #1

    Balıkesir de asayiş operasyonu: 59 gözaltı #2

    Balıkesir de asayiş operasyonu: 59 gözaltı #3


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