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    Balıkesir'de ayağı kayıp suya düşen kadın boğuldu

    Yörücekler kırsal mahallesinde sulama regülatörüne ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın boğuldu.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 01:38
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    Balıkesir'de ayağı kayıp suya düşen kadın boğuldu

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yörücekler kırsal mahallesinde A. G. (74) eşiyle birlikte gezmek için Yörücekler Regülatör piknik alanına gitti.

    Yaşlı kadının eşi Yörücekler mahallesindeki camiye namaza için gittiği sırada ,Yörücekler Regülatörünün etrafında gezinirken ayağı kayması sonucu yaklaşık 3 metre derinliğindeki suya düştü.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Camiden dönen eşi,A. G.'yi bıraktığı yerde bulamayınca aramaya başladı. Hayvanlarını otlatmak için bölgede olan çoban tarafından kadının cansız bedeni bulundu.

    Mahalle muhtarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bigadiç İtfaiye ekipleri, tarafından yaşlı kadının cansız bedeni çıkartıldı.

    Balıkesir de ayağı kayıp suya düşen kadın boğuldu #1

    Balıkesir de ayağı kayıp suya düşen kadın boğuldu #2

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