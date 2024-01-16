İHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 600 Evler, İhsaniye, Hacı Yusuf mahallelerinde 4 gün içinde meydana gelen çok sayıda ayakkabı hırsızlıkları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi.
Görüntülerde bir şahsın apartman içlerine girerek ayakkabıları çaldığı görüldü.
60 çift ayakkabı ile yakalandı
Kimliği tespit edilen şüpheli A.Ç. (56) çaldığı farklı markalardaki 60 çift ayakkabı ile yakalandı.
Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edilirken şüpheli A.Ç. gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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