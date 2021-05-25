Balıkesir’de ayrılmak istediği sevgilisi, ensesinden vurdu

Sosyal medyadan tanıştığı kişi ile sevgili olduktan sonra şahsın evli ve çocuklu olduğunu öğrenen kadın, ayrılmak istedi. Kadın, sevgilisi tarafından ensesinden silahla vuruldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı Serdal Gülser ile sevgili oldu.

Yaklaşık 2 ay şahsın evli ve 4 çocuk babası öğrenince ayrılmak istediğini söyleyen Atlar, ölüm tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Serdal Gülser, silahla evini bastığı Atlar’a tehditler yağdırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

İlişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, polis merkezine giderek Gülser'den şikayetçi oldu.

Hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararına rağmen Serdal Gülser, Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti.

İŞLEM YAPILMADI

Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etti.

Gülser hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

DAĞLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Serdal Gülser, Atlar’ı arayarak konuşmak istediğini söyledi.

Konuşmayı kabul eden kadın, Gülser’e ait araca bindi.

Kadını dağlık bir alana getiren Gülser, aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alarak, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim." dedi.

"Ölmek istemiyorum." diyen ağlayan kadına, kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyledi.

Canını kurtarmak isteyen kadın, ayrılmayacağını söyledi.

BACAĞINA SİLAH DAYADI

10 Ekim günü, arkadaşının evine giden kadının telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı.

Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyleyerek tehdit edince Atlar, görüşmeyi kabul etti.

Eve gelen Serdal Gülser, belinden çıkarttığı tabancayı Atlar'ın bacağına dayadı.

Kadını zorla evden çıkarıp otomobile bindiren Gülser, hızla uzaklaştı.

"ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK"

Bu sırada araçta H.P.'yi arayan Serdal Gülser, "Silahları, tüfekleri hazırla geliyorum ben." dedi. Ardından M.P.'yi arayarak fişekleri hazırlamasını, ardından H.P. ile Atlar'ın evinin önüne gelmesini söyledi.

Evin önünde buluşan H.P., M.P., Gülser ve Atlar, birlikte eve çıktı.

Burada H.P.'den silahı alan Serdal Gülser, ikiliye aşağıya inmelerini söyledi.

Silahı eline alan Gülser, "Ayrılmak mı istiyorsun, ölümün benim elinden olacak." diyerek, tabancayla ense bölgesinden bir el ateş etti.

KURŞUN BOYNUNDAN ÇIKTI

Dizlerini kendisine çeken Atlar'ın ensesinden giren kurşun, boynundan çıktı.

Köprücük kemiğinin yanından tekrar girdikten sonra, koltuk altından çıktı. Koltuğu da delip geçen kurşun, parkeye saplandı.

Balıkesir’de ayrılmak istediği sevgilisi, ensesinden vurdu VİDEO



ANNEYE DE ATEŞ ETTİ

Atlar, kan içerisinde kalıp evin mutfağa koştu. Serdal Gülser, panikle kaçmaya çalışırken apartman merdivenlerinde Atlar'ın annesi F.S. ile karşılaştı.

Anneye de ateş etti ancak isabet ettiremeyince ikili arasında arbede yaşandı.

KIZ KARDEŞİ TEKMELEDİ

Merdivenlerden inen Serdal Gülser, bu kez Atlar'ın kız kardeşi 12 yaşındaki S.A. ile karşılaşınca küçük kızın karın bölgesine tekme atıp uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Zeliha Atlar, tedaviye alındı.

Serdal Gülser ise yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gülser tutuklandı.

“SOKAKTA TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM”

Yaşadığı korkunun hala devam ettiğini belirten Zeliha Atlar, sokakta tek başına yürüyemediğini söyledi. Atlar, "Sonrasında tutuklandı. Beni öldürmeye hakkı yok. Çok korkuyorum. Hala kendi evime giremiyorum, sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Evden çıkarken 12 yaşındaki kız kardeşim 'Abla ya yine gelir seni öldürmeye çalışırsa' diyor. Kapı çaldığında bile 4 kişi kapı açıyoruz. Cezaevi duvarlarına numaramı yazıyor. Yanındaki kişilere 'Bu olay böyle kapanmadı. Ben onu öldüreceğim' diyor. Çok korkuyorum çıkacak diye." diye konuştu.

“CEZANIN ÜST SINIRDAN VERİLECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR”

Zeliha Atlar'ın avukatı Ahmet Onaran, olayın tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs olduğunu söyleyerek, "Tam tasarlayarak silah temin edilmiş, korkutulmuş, mekan seçilmiş buna ilişkin şartlandırma adeta ortada. Müvekkilimin hürriyeti silahla kısıtlandığı için bu ayrıca bir suçtur. Kendisinden kurtulmaya çalışan müvekkilime 'Benden ayrılırsan yaşayamazsın' şeklinde tehditler yapılıyormuş. Tasarlayarak öldürme nitelikli bir haldir. Bu teşebbüs aşamasında kaldığında müebbet hapis cezası gerektiren durumlarda 13 yıldan 20 yıla kadar adam öldürmeye tasarlayarak teşebbüs etmenin suçu vardır, mahkemenin böylesi vahim bir durumu her iki suç açısından kanun kapsamında belirtilmiş olan cezanın üst sınırından vereceğine olan inancımız tamdır." dedi.

“DEFATEN NİTELİKLİ TEHDİT VAR”

Avukat Onaran, şöyle devam etti:

"Hürriyeti tahdit suçu silahlı olduğu zaman asgari cezası 8 yıl, burada defaten nitelikli tehdit var. Kanun kapsamında en üst ceza neyse verilmelidir. Bir kadının ensesine silah marifetiyle sıkılmak suretiyle bir cürüm işlendiği için mahkeme de sanıyorum indirim sebeplerinden, cezanın alt sınırından uzaklaşacak ve en üst sınırdan hüküm kuracağına inanıyoruz. Birçok meslektaşımız ile istişare halindeyiz. Sanığın en üst sınırdan ceza alması için gerekeni yapacağız. Böyle bir ceza verildikten sonra bunu akıllarından geçirecek olanlar da bu tür eylemlerde ne kadar ceza alacaklarını görmesi açısından önemsiyoruz bu dosyayı."

“BU KURŞUN TÜM KADINLARA SIKILMIŞTIR”

Zeliha Atlar'ın avukatlarından Kübra Özcan ise zanlının en yüksek cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Özcan, "Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel şiddetin en ağır yaşandığı dönemden geçiyoruz. Üzülerek söylüyorum bunu. Müvekkilime sıkılmış bu kurşun tüm kadınlarımıza sıkılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapıp hukuki süreci yöneteceğiz." dedi.