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    Balıkesir'de babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

    Edremit ilçesinde aralarında husumet bulunan ikili kavga etmeye başlayınca, içlerinden birinin oğlu otomobildeki baltaya karşı tarafa vurdu. Yaralı hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı.
    • 19.04.2022 - 15:48
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    Balıkesir'de babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

    Balıkesir'in Edremit ilçesindeki turistik Altınoluk Mahallesi’nde kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı.

    Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.’ye beyzbol sopasıyla saldırdı.

    Kavgaya dahil olan oğlu baltayla öldürdü

    Kenan Y.’nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş’e vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Baba ve oğlu gözaltında

    DHA'nın haberine görei ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri Kenan Y. ile oğlu Salih Y.’yi gözaltına aldı. Mustafa Ateş’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Balıkesir de babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü #1


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