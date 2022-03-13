Balıkesir’de başıboş köpekler keçileri parçaladı

Burhaniye ilçesinde gece saatlerinde bir ağıla giren üç köpek, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçinin de yaralanmasına sebep oldu.

Balıkesir'in Çallı Mahallesi'nde muhtarlık yapan Hüseyin Özen'e ait keçiler, gece saatlerinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu 8 keçi telef odu, 6 keçi de yaraladı.

Sabah saatlerinde ağıla gelen Özen, büyük üzüntü yaşarken önlem alınmasını istedi.

BELEDİYE: GEREKEN YAPILACAK

İhbar üzerine Çallı Mahallesi'ne gelen Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Belediye Veterineri Emrah Güleç, olay yerinde inceleme yaptı. Veteriner Emrah Güleç, yaralı hayvanları muayene etti.

Olay yerinde inceleme yapan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, "Burhaniye Belediyesi olarak, Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik birimi olarak Çallı Mahallemizde meydana gelen olaydan dolayı, Belediye olarak gerekli önlemleri alacağız." dedi.

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Muhtar Hüseyin Özen de, "Ben Çallı köyü muhtarı olarak başıboş köpeklerden zarar gördüm. Zararımız büyük. Tam hayvanları satacağım zaman köpekler zarar verdi." dedi.

"YARIN BİR GÜN BAŞKASINA ZARAR VERMESİNLER"

Muhtarın damadı Recep Alıcı da "Köpekler oğlakları ve keçileri telef etmiş, çok üzgünüz. Bunun önlenmesini istiyoruz. Bugün bize yarın başka birilerine zarar vermesin. Yetkililerden bu konuda duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.