Balıkesir'de bastıkları çiftliğin sahibin öldürüp hayvanları da vurdular

Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi yada kişiler, çiftlik sahibini öldürüp, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdılar

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesi Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler’in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler.

ÇİFTLİK SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER, HAYVANLARI DA VURDULAR

Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler’i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3’nü ise yaraladılar.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale’nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma’nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.