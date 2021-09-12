Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
385.374
0.64%
EXEN Coin
24.88
0.60%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Balıkesir'de bastıkları çiftliğin sahibin öldürüp hayvanları da vurdular

    Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi yada kişiler, çiftlik sahibini öldürüp, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdılar
    • İHA
    • 12.09.2021 - 05:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de bastıkları çiftliğin sahibin öldürüp hayvanları da vurdular

    Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesi Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler’in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler.

    ÇİFTLİK SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER, HAYVANLARI DA VURDULAR

    Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler’i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3’nü ise yaraladılar.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale’nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma’nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

    Balıkesir de bastıkları çiftliğin sahibin öldürüp hayvanları da vurdular #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir