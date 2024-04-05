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Balıkesir'de bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü

Balıkesir'de bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü Bandırma ilçesinde bayram temizliği yaparken 6’ncı kattan düşen 62 yaşındaki Nurhan Doğan hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat ise devam ediyor.