Balıkesir'de bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü
DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Atatürk Caddesi Ahmet Yalçıner Plaza’da bayram temizliği için evinin camlarını silen Nurhan Doğan, dengesini kaybederek 6’ncı kattan binanın havalandırma boşluğuna düştü.

Emekli polis olan eşi, Nurhan Doğan’ın düştüğünü 2 saat sonra açık olan pencereden baktığında fark etti.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildi

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nurhan Doğan, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karacabey ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)