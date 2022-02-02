Balıkesir’de, bedenini kadavra olarak bağışladı

Bedenini kadavra olarak bağışlayan 77 yaşındaki Fidancı, “Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar dedim” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ikamet eden Zehra Fidancı (77), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra bağışçısı oldu.

Evli ve 3 çocuk annesi Zehra Fidancı, tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışması için bedenini kadavra olarak bağışladığını söyleyerek, "Kadavra bağışı ile ilgili yazılar okudum. Bir de birisi, vücudunu sadece sinirleri kalacak şekilde bağışlamış. Bundan çok etkilendim, çok değişik geldi. Zaten bizlerin vücutları da Allah'ın mucizesi. Düşündüm. Böyle bir şey acaba olabilir mi? Beyime ve çocuklarıma sordum, sen bilirsin dediler. O zaman olsun dedim. Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar dedim." dedi.

“BEDENİNİ ÜNİVERSİTEMİZE EĞİTİM İÇİN BAĞIŞLADI”

Fidancı'ya hem teşekkür belgesini hem kadavra bağışçısı olduğunu gösteren kimliğini törenle veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Zehra Hanım geçtiğimiz ay fakültemiz ile iletişime geçerek vefatının ardından bedenini, üniversitemize eğitim için bağışladı. Hocalarımız da durumu bana iletti, ben de çok mutlu oldum. Bildiğiniz gibi bizim tıp fakültemiz yeni bir fakülte. 40'ın üzerinde öğrencimiz bulunsa da eğitim öğretim için atmamız gereken birçok adım var.





“ÇOK ANLAMLI BİR DESTEK”

Onlardan bir tanesi de Zehra Hanım'ın yapmış olduğu anlamlı destek. Üniversitemize yapılacak katkılarla eğitim daha nitelikli ve kaliteli hale getirilecek. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bu hareketi, tüm tıp fakültesi camiasına hem de üniversitemize çok anlamlı bir destek. Bu duyarlılığından dolayı size teşekkür etmek istiyoruz.”