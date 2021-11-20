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Balıkesir'de bekçilerin dikkati çok sayıda silahı yakalattı

Balıkesir'de bekçilerin dikkati çok sayıda silahı yakalattı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde devriye gezen bekçiler şüpheli 3 kişinin işyerinde yaptıkları aramada çok sayıda ateşli silah ve fişek ele geçirdi.