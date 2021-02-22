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    Balıkesir'de beslediği köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

    Akli dengesinin yerinden olmadığı tespit edilen 17 yaşındaki kişi hakkında, suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 10:58
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    Balıkesir'de beslediği köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

    Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 17 yaşındaki A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

    Nöbetçi hakimlik, A.K'nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

    “PAZARTESİ TEDAVİ SÜRECİ BAŞLAYACAK”

    Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuyu yaklaşık bir aydır takip ettiklerini söyledi.

    Balıkesir'de beslediği köpeklerine 20 kediyi boğdurttu İZLE

    Uzunkaya, "Pazartesi tedavi süreci başlayacak ama o sürece kadar bir canımızı daha yitirmemek için burada kamuoyu oluşturup tüm hayvanseverler toplandık." dedi.

    Balıkesir de beslediği köpeklerine 20 kediyi boğdurttu #1

    Balıkesir de beslediği köpeklerine 20 kediyi boğdurttu #2

    Balıkesir de beslediği köpeklerine 20 kediyi boğdurttu #3

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