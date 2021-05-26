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- Balıkesir’de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Balıkesir’de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
- DHA
- 26.05.2021 - 11:03
- Güncelleme : 26.05.2021 - 11:08
Balıkesir’in Edremit ilçesi Çayiçi Caddesi 87'nci Sokak'ta lahmacun salonunda çalışan Ulaş Parlaklı, babası da aynı iş yerinde fırıncı olarak çalışan E.E. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
E.E., yanında bulunan bıçağı Ulaş Parlaklı’nın kalbine sapladı.
Parlaklı, kanlar içinde yere yığıldı. E.E., olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi.
Parlaklı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Polis, E.E.’yi yakalamak için operasyon başlattı.
Edremit Cumartesi Pazarı mevkisinde yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Suç aleti bıçak ise yapılan araştırma sonrası çalılıklar içinde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.