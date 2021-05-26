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Balıkesir’de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Balıkesir’de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

2 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, yanındaki bıçağı kavga ettiği şahsın kalbine saplayarak ölümüne neden oldu.