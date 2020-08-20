Balıkesir'de, bir kadın denizde astım krizi geçirdi

Edremit ilçesinde denizde fenalaşan kadını cankurtaran ekipleri müdahale etti. Astım krizi nedeniyle nefes alamayan kadını ekipler, ilk müdahaleden sonra karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Altınkum plajında, 51 yaşındaki Münevver D. isimli kadın denizde fenalaşarak çırpınmaya başladı.

Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine devriye gezen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri, ihbar sonrası botla hemen kadının yardımına koştu.

Astım krizi nedeniyle nefes alamayan kadını ekipler, ilk müdahaleden sonra karaya çıkarıldı.





SOLUNUM YETMEZLİĞİ YAŞADI

Sahilde kendine gelen kadının panikle anlık solunum yetmezliği geçirdiği öğrenildi.

Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Münevver D. cankurtaran ekiplerine teşekkür etti.

Sahildeki tatilciler, cankurtaran hizmetinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Mesai saati gözetmeden halkın can güvenliği için ekipler bu olayda olduğu gibi canla başla çalışıyorlar." diye konuştular.

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