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    Balıkesir’de bir kadın sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

    Kardeşler arasında evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle çıkan kavgada 2 çocuk annesi 33 yaşındaki kadın, kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından katledildi.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 14:53
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    Balıkesir’de bir kadın sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

    Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D. (43), Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü.

    Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

    GELİN KAZIKLARI ÇIKARDI

    Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D. (33) iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı.

    Balıkesir’de bir kadın sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü #1

    KÜREK VE SOPALARLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

    Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı.

    İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    BABA VE OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Balıkesir’de bir kadın sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü #2

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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