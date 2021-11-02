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Balıkesir'de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu

Balıkesir'de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 yaşındaki Serhat Kaya, husumetli olduğu 32 yaşındaki Soysal Halıcı'ya restoran çıkışında önce tokat attı, ardından da tabancayla ateş ederek yaraladı.