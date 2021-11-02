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    Balıkesir'de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 yaşındaki Serhat Kaya, husumetli olduğu 32 yaşındaki Soysal Halıcı'ya restoran çıkışında önce tokat attı, ardından da tabancayla ateş ederek yaraladı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:33
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    Balıkesir'de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu

    Pazar günü saat 20.00 sıralarında Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, oto galerici olan Serhat Kaya, husumetli olduğu Soysal Halıcı’yı restorandan çıkarken gördü.

    TOKAT ATIP  ARDINDAN TABANCAYLA VURDU

    Kaya, yanına gittiği Halıcı'ya tokat attı. Halıcı sendelerken, Kaya yanındaki tabancasını çekip 5 el ateş etti. Kaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere düşen Soysal Halıcı’yı tekmeledikten sonra kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soysal Halıcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olayın ardından kaçan Serhat Kaya, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bu arada olay anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Balıkesir de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu #1

    Balıkesir de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu #2

    Balıkesir de bir kişi husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu #3

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