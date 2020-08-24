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    Balıkesir'de birbirlerine yol vermeyen sürücüler kavgaya tutuştu

    Araçlardan inen taraflar yol ortasında birbirine girerken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 17:27
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    Balıkesir'de birbirlerine yol vermeyen sürücüler kavgaya tutuştu

    Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki yol çalışması sebebiyle daralan yolda sürücüler, yol verme yüzünden kavga etmeye başladı.

    İki taraf birbirine yumruklarla saldırırken, kapanan yoldaki diğer sürücüler kavgayı izleyip korna çalarak tepki gösterdi.

    Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

    Balıkesir'de trafikte yol verme kavgası kamerada İZLE

    POLİS SORUŞTURUYOR

    Yol çalışması sebebiyle kapanan yol, kavga sebebiyle de bir süre kapandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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