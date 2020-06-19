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    Balıkesir'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

    55 yaşındaki adama ait olduğu belirlenen ceset ile ilgili polisin Afgan uyruklu bir şüpheli üzerinde durduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 15:33
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    Balıkesir'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

    Balıkesir’in Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir kişinin yattığı bilgisi üzerine çok sayıda jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

    KİMLİĞİ BELLİ OLDU

    Yapılan ilk incelemede cesedin aynı mahallede yaşayan 55 yaşındaki Yusuf Duman'a ait olduğu belirlendi.

    Olay yeri incelemesinden sonra Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Duman’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

    AFGAN UYRUKLU ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Katil zanlısının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılırken. Afgan uyruklu bir şüphelinin arandığı ileri sürüldü.

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