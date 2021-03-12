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- Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı
Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı
Boş bir arazide poşete konulmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin göbek bağının hala üzerinde olduğu görüldü.
- AA
- 12.03.2021 - 13:59
- Güncelleme : 12.03.2021 - 15:20
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi İlkkurşun Tepesi mevkisinde, bebek cesedi bulundu.
Yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisindeki bebek cesedi, bölgeden geçen bir şahıs tarafından fark edildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Cesedi bulan şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İNCELEMELER YAPILDI
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı.
GÖBEK BAĞI ÜZERİNDE
Bebeğin bugün doğduğu, göbek bağının ise hala üzerinde olduğunu tespit edildi.
MORGA KALDIRILDI
Bebeğin cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir poşette bebek cesedi bulundu VİDEO