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Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı

Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı

Boş bir arazide poşete konulmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin göbek bağının hala üzerinde olduğu görüldü.