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    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı

    Boş bir arazide poşete konulmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin göbek bağının hala üzerinde olduğu görüldü.
    • AA
    • 12.03.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 15:20
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    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi İlkkurşun Tepesi mevkisinde, bebek cesedi bulundu.

    Yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisindeki bebek cesedi, bölgeden geçen bir şahıs tarafından fark edildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Cesedi bulan şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı #1

    İNCELEMELER YAPILDI

    Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı.

    GÖBEK BAĞI ÜZERİNDE

    Bebeğin bugün doğduğu, göbek bağının ise hala üzerinde olduğunu tespit edildi.

    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı #2

    MORGA KALDIRILDI

    Bebeğin cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İşlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir poşette bebek cesedi bulundu VİDEO

    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı #3

    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı #4

    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı #5

    Balıkesir’de boş arazide poşetin içinden bebek cesedi çıktı #6

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