Balıkesir’de buzdolabında bulunan cesedin sırrı çözüldü

Kendisinden uzun zamandır haber alınamayan kişi, buzdolabının içinde battaniyeye sarılmış şekilde ölü bulundu. Cinayet zanlısı, kısa sürede gözaltına alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi 2066 Sokak A11 Blok’ta ikamet eden İsmail Özbek’ten komşuları uzun süre haber alamadı.

Bunun üzerine ihbarı değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve acil yardım görevlileri ile birlikte bölgeye giderek, eve girdi.

Kötü kokuların geldiği evde yapılan kontrollerde Özbek, mutfakta yere yatırılmış buzdolabı içerisinde battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.

ODALARINI KİRAYA VERİYORDU

Yapılan ilk kontrollerde Özbek’in kesici aletle ve boğularak öldürüldüğünün anlaşılması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda İsmail Özbek’in yalnız yaşadığı, ikametinin odalarını belli bir ücret karşılığı kiraya verdiği bilgisi edinilmesi üzerine evde kiracı olarak kalanlara yönelik çalışmalar derinleştirildi.

ŞÜPHELİ BAŞKA EVDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Asayiş Büro Amirliği görevlileri, Özbek’in evinde kiracı olarak kalan kişilerden Niyazi Y.’nin (41) 'basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak’ suçlarından arandığını tespit etti.

Şüphelinin, Edremit ilçe merkezinde farklı bir evde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen polis, Niyazi Y.’yi operasyon ile yakalayarak, gözaltına aldı.

‘CİNSEL BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ’ İDDİASI

İddialara göre, şüpheli Niyazi Y. yapılan ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, maktulün kendisine yaklaşık 10 gün önce ikamette yalnız oldukları esnada cinsel birliktelik teklif ettiğini, bunun üzerine tartıştıklarını ifade etti.

Niyazi Y., akabinde İsmail Özbek’i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını ve çarşaftan kopardığı bez ile boğarak öldürdüğünü, İsmail Özbek’in cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti.