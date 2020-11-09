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    Balıkesir'de çalıştığı çiftliğin sahibini geç yemek getirdiği için vurdu

    Çalıştığı çiftliğin sahibi olan doktoru, yemeğini geç getirdiği için tüfekle vuran şahıs, bağ evini arazi aracıyla yıktı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 12:35
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:46
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    Balıkesir'de çalıştığı çiftliğin sahibini geç yemek getirdiği için vurdu

    Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı olarak çalışan ve Havran ilçesi kırsal Büyükşapçı Mahallesi'nde yaşayan Doktor Ayhan Ağaoğlu’nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E., doktordan yemek istedi.

    Yemeği alarak çiftliğe gelen Dr. Ağaoğlu ile çalışanı arasında “Yemeği geç getirdin” tartışması çıktı. Sözlü tartışma büyüdü ve S.E. tüfek ile Dr. Ayhan Ağaoğlu’na ateş açtı.

    Açılan ateşte Dr. Ağaoğlu ayaklarından yaralandı. Sinirini alamayan S.E., daha sonra arazi aracı ile Ağaoğlu’na ait bağ evini yıkmaya çalıştı.

    DOKTOR AMELİYATA ALINDI

    Olayın duyulmasından sonra S.E., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralı doktor Ayhan Ağaoğlu ise Edremit Özel Hastanesi'nde ameliyata alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Ağaoğlu’nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Balıkesir de çalıştığı çiftliğin sahibini geç yemek getirdiği için vurdu #1

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