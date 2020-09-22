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- Balıkesir'de caminin bağış parası çalındı
Balıkesir'de caminin bağış parası çalındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir camiden bağış paralarını çalan şüpheli yakalandı.
- AA
- 22.09.2020 - 11:35
Balıkesir Altınoluk Merkez Camii'nde sabah namaz kılınırken içeri giren kişi, bağış sandığındaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak uzaklaştı.
Namazın ardından sandığı kontrol eden müezzin, paraların yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, failin eşkalini belirledi.
Caminin bulunduğu Altınoluk Mahallesi'nde gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.