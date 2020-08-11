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    Balıkesir'de cankurtaranlar 4 kişiyi kurtardı

    Edremit ilçesinde uçurtma sörfü (Kitesurf-Kiteboard) yapan genci ve kurtarmaya giden baba dahil 4 deniz tutkunu kişiyi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 00:43
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    Balıkesir'de cankurtaranlar 4 kişiyi kurtardı

    Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Fener mevkiinde kıyıdan 3 mil açıkta meydana gelen olayda, Kuzey Ege'de uçurtma sörfü yapan 22 yaşındaki Arda Deniz B. isimli genç, denizde hakimiyetini kaybederek büyük tehlike yaşadı.

    Denizde oğlunun boğulma tehlikesi yaşayan Arda’nın zor durumda olduğunu gören baba 53 yaşındaki Sadri B., hemen tekne ile yanına da iki kişiyi de alarak denize açıldı.

    Balıkesir de cankurtaranlar 4 kişiyi kurtardı #1

    KURTARMAYA GİDEN 3 KİŞİ DE ZOR DURUMDA KALDI

    Ancak denizde dalgaların güçlü olması nedeniyle bu sefer tekne su almaya başlayınca ilerleyemedi. İlerleyemeyen 3 kişi de denizde zor durumda kaldı.

    Sahildeki tatilciler bu sefer hemen Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinden yardım istedi.

    Alarma geçen ve yakında bulunan İtfaiye Bot 6 cankurtaran ekipleri, sörfçüyü ve babası ile arkadaşlarını kurtararak teknelerini de batmaktan kurtarıp botla kıyıya çekti.

    Balıkesir'de cankurtaranlar 4 kişiyi kurtardı VİDEO


    Balıkesir de cankurtaranlar 4 kişiyi kurtardı #2

    Balıkesir de cankurtaranlar 4 kişiyi kurtardı #3

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