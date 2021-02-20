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- Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü
Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü
- İHA
- 20.02.2021 - 17:19
- Güncelleme : 20.02.2021 - 17:25
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Düvertepe kırsal mahallesinde bulunan bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Yangında Nuray Taşkın’a ait ev kullanılamaz hale geldi.
ÇATI ALEV ALDI
Elektrik sebepli çıktığı tahmin edilen yangında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen, çatının ve eşyaların alev alması nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü VİDEO
MADDİ HASAR OLUŞTU
Çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybının yaşanmaması ise teselli edici oldu.
EKİPLER VATANDAŞLARI UYARDI
İtfaiye ekipleri özellikle kırsal mahallelerde ve eski evlerde yaşayan vatandaşların elektrik konusunda daha hassas olmaları gerektiğini belirtti.
Eski sisteme göre yapılan elektrik hatları da günümüzde elektrikli aletlerin çoğalması nedeniyle yangına sebebiyet verebiliyor.