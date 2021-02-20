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Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü

Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü

Elektrik sebebi ile çıkan yangında bir evin eşyaları ve çatısı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.