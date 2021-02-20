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    Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü

    Elektrik sebebi ile çıkan yangında bir evin eşyaları ve çatısı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 17:25
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    Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Düvertepe kırsal mahallesinde bulunan bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Yangında Nuray Taşkın’a ait ev kullanılamaz hale geldi.

    ÇATI ALEV ALDI

    Elektrik sebepli çıktığı tahmin edilen yangında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen, çatının ve eşyaların alev alması nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

    Balıkesir'de çıkan yangında bir ev küle döndü VİDEO

    Balıkesir de çıkan yangında bir ev küle döndü #1

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybının yaşanmaması ise teselli edici oldu.

    Balıkesir de çıkan yangında bir ev küle döndü #2

    EKİPLER VATANDAŞLARI UYARDI

    İtfaiye ekipleri özellikle kırsal mahallelerde ve eski evlerde yaşayan vatandaşların elektrik konusunda daha hassas olmaları gerektiğini belirtti.

    Eski sisteme göre yapılan elektrik hatları da günümüzde elektrikli aletlerin çoğalması nedeniyle yangına sebebiyet verebiliyor.

    Balıkesir de çıkan yangında bir ev küle döndü #3

    Balıkesir de çıkan yangında bir ev küle döndü #4

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