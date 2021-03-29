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- Balıkesir'de çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Balıkesir'de çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
- DHA
- 29.03.2021 - 23:38
- Güncelleme : 30.03.2021 - 00:03
Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılı şubat ayında meydana gelen olayda, Hüseyin Ersezgin, eşi ve kızını eve bırakıp, oğlu Kuzey Efe ile birlikte arabayla dolaşmaya çıktı.
AĞLAYAN OĞLUNU, AĞZINI KAPATARAK ÖLDÜRDÜ
Baba Ersezgin, iddiaya göre arabada ağlayan oğlunu susturmak için ağzını eliyle kapatarak ölümüne neden oldu. Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden Ersezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DAVA İSTİNAFA GİTTİ
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, baba Hüseyin Ersezgin, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba Ersezgin'in avukatının istinafa başvuru üzerine dava, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü.
TAHLİYE EDİLDİ
Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa ‘bilinçli taksirle öldürmek’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Hüseyin Ersezgin tahliye edildi.
ACILI ANNE: BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL
Anne Melis Dilan Ersezgin, tahliye kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Benim acımı hiçbir karar dindiremeyecek. Olay olmasaydı, çocuğum şimdi yanımda olacaktı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Alınan tahliye kararını temyiz edeceğiz” dedi.