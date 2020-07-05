Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Balıkesir'de çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu

    Kepsut ilçesinde, çaya giren ve boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtaran baba, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 05.07.2020 - 23:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Balıkesir'de çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu #1

    Recep Yıldız, Hotaşlar Mahallesi'nden geçen Simav çayı kenarına ailesiyle piknik yapmaya gitti.

    Bir süre sonra serinlemek için çaya giren Yıldız'ın çocukları Burhan (13) Emircan Yıldız (16), boğulma tehlikesi yaşadı.

    Durumu gören baba Recep Yıldız, çocuklarını kurtarmak için suya atladı.

    Çocuklarını boğulmaktan kurtaran Recep Yıldız, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Balıkesir'de çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu #2

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Çayda arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Recep Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı.

    Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Burhan ve Emircan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Recep Yıldız'ın cesedi Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Yıldız'ın cenazesinin yarın Dursunbey'in Güğü Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

    Balıkesir'de çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu #3

    Görüş Bildir