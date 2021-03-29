Balıkesir'de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar

Balıkesir'de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki fırına alışveriş yapmaya gelen 2 kişinin, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çalma anı kameralara yansıdı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Çayiçi Caddesi’ndeki fırına pasta ve kola alma bahanesiyle gelen 2 kişi, sorumlu kişinin yoğunlukta başkaları ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çaldı.

Yardım kutusunun yerinde olmadığını gören yetkililer, hemen güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gözlerine inanamadı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Polis ekipleri, görüntüleri inceleyip yardım kutusunu çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fırın yetkilileri, “Onları önce Allah’a, sonra devletimize havale ediyoruz.” diye konuştular.

DEFNE İÇİN PARA TOPLANIYORDU

Edremitli 11 aylık Defne’nin yurt dışında olan gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Çalınan yardım kutusunda yaklaşık 750 lira olduğu öğrenildi.

Kampanya dolayısıyla iş yerlerinde yardım kutuları oluşturuldu. Defne’nin tedavisi için 2.4 milyon dolar toplanması gerekiyor.

Balıkesir'de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar VİDEO





