Euro
9.641
0.83%
Dolar
8.1763
1.19%
Altın
453.95
0.85%
Borsa
1.391
0.6%
Bitcoin
459.451
3.52%
EXEN Coin
22.86
-13.11%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Balıkesir'de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar

    Balıkesir’in Edremit ilçesindeki fırına alışveriş yapmaya gelen 2 kişinin, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çalma anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Çayiçi Caddesi’ndeki fırına pasta ve kola alma bahanesiyle gelen 2 kişi, sorumlu kişinin yoğunlukta başkaları ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çaldı.

    Yardım kutusunun yerinde olmadığını gören yetkililer, hemen güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gözlerine inanamadı.

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Polis ekipleri, görüntüleri inceleyip yardım kutusunu çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Fırın yetkilileri, “Onları önce Allah’a, sonra devletimize havale ediyoruz.” diye konuştular.

    Balıkesir de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar #1

    DEFNE İÇİN PARA TOPLANIYORDU

    Edremitli 11 aylık Defne’nin yurt dışında olan gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Çalınan yardım kutusunda yaklaşık 750 lira olduğu öğrenildi.

    Kampanya dolayısıyla iş yerlerinde yardım kutuları oluşturuldu. Defne’nin tedavisi için 2.4 milyon dolar toplanması gerekiyor.

    Balıkesir'de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar VİDEO

    Balıkesir de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar #2

    Balıkesir de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar #3

    Balıkesir de Defne bebek için toplanan yardım parasını çaldılar #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir