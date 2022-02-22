Euro
15.75
1.73%
Dolar
13.87
1.52%
Altın
848.06
1.29%
Borsa
2014
-1.19%
Bitcoin
530.044
-0.49%
BTXN Coin
39.99
0.93%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Balıkesir'de devrilen motosikletin altındaki genç, hayatını kaybetti

    17 yaşındaki Ahmet Çobanoğlu’nun kullandığı motosiklet virajda devrilince genç çocuk, olay yerinde hayata veda etti.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de devrilen motosikletin altındaki genç, hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kırsal Kırcalar Mahallesi yolunda saat 10.00 sıralarında 17 yaşındaki Ahmet Çobanoğlu’nun kullandığı motosiklet, virajda devrildi.

    Yoldan geçen sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Yapılan kontrolde Çobanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. ​Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de devrilen motosikletin altındaki genç, hayatını kaybetti #1

    Balıkesir de devrilen motosikletin altındaki genç, hayatını kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    Laktoz intoleransı nedir
    İpucu

    Laktoz intoleransı nedir

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Finansal hizmetler güven endeksi arttı
    Ekonomi

    Finansal hizmetler güven endeksi arttı

    Görüş Bildir