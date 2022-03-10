Balıkesir'de devrilen motosikletliye, otomobil çarptı

Devrilen motosikletin sürücüsü D.K., arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü M.Ç., ambulans gelene kadar D.K.’nin başından ayrılmadı.

Dün akşam saatlerinde, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde D.K. yönetimindeki motosiklet devrildi.

Bu sırada arkadan gelen M.Ç. yönetimindeki 10 AFK 047 plakalı otomobil, yola düşen D.K.’ye çarptı.

Kazada başında kask bulunan D.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANS GELENE KADAR BAŞINDAN AYRILMADI

Otomobil sürücüsü M.Ç., ambulans gelene kadar yerde baygın yatan D.K.’nin başından ayrılmadı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından D.K., ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"İYİ Kİ BAŞINDA KASK VARDI"

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan M.Ç., “Motosiklet önümde giderken birden kayarak devrildi. Fren yapmama rağmen, çarpmaktan kurtulamadım. Yavaş gitmeyip, ani fren yapmasaydım, daha fazla yaralanabilirdi. İyi ki başında kaskı vardı.” dedi.

















