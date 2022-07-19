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    Balıkesirli çiftçilerden dron ile ilaçlamaya yoğun ilgi

    Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar zirai insansız hava araçlarının tarlalarda kullanımını artırarak ürün kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.
    • 19.07.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 09:38
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    Balıkesirli çiftçilerden dron ile ilaçlamaya yoğun ilgi

    Teknoloji kullanımı tarım sektöründe de önemli hale geldi...

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar dron ile ilaçlama yaparak iş yükünü hafifletirken aynı zamanda ürün kaybının önüne de geçmeyi hedefliyor.

    Son zamanlarda tarlalarda artan zirai insansız hava araçları tarım sektöründe de önemli bir pazar haline geldi.

    500 dönümlük araziyi dron ile ilaçlıyor

    Bölgede 20 yıldır çiftçilik yapan Ferdi Akay 500 dönümlük ayçiçek arazisine dron ile ilaçlama yaparak traktörün giremediği, yağmur sonrası ilaçlamada çok aktif kullanılan ve traktör ayak izi sonucu yaşanan ürün kaybının önüne geçmeyi planlıyor.

    Balıkesirli çiftçilerden dron ile ilaçlamaya yoğun ilgi #1

    "Ürün kaybının yaşanmaması için böyle bir yöntemi keşfettik"

    Tüccar ve çiftçilik işleriyle uğraşan Ferdi Akay, günümüz teknolojisi olan insansız hava aracı ile arazilerde ekili olan mahsullere az zararla ilaçlamanın mümkün olduğu bu yöntemi tercih ettiğini ifade etti.

    Çiftçi Ferdi Akay, “500 dönümlük ekmiş olduğumuz ayçiçek tarlalarımıza tırtıl istilası yaşanmaktadır. Tarlaları gezdiğimizde tırtıllarla karşılaştık. Traktörün giremediği ve ürün kaybının yaşanmaması için böyle bir yöntemi keşfettik. 500 dönümlük araziye daha az zayiat verebilmek ve traktörle ezersek çok büyük zararımız olacak. Dron ile daha etkili, mikro ilaç olarak tırtılla mücadeleyi bu şekilde yapıyoruz” dedi.

    Balıkesirli çiftçilerden dron ile ilaçlamaya yoğun ilgi #2

    "Çiftçilerimize ekonomik katkı sağlayacak"

    İHA'nın aktarımına göre; Dron pilotu Enes Biçer, insansız hava araçları ile tarlada ve bahçede, ürünlere hiç dokunmadan havadan ilaçlama yapmanın mümkün olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Traktörün giremediği yağmur sonrası ilaçlamada çok aktif kullanılan ve traktör ayak izi sonucu yaşanan ürün kaybının önüne geçerek, çiftçilerimize ekonomik katkı sağlayacak. Zirai ilaçlama ile böceklerle mücadele ediyoruz. Dekar başına ortalama 40 liraya ilaçlama yapıyoruz. Tabi ilaçlama yaptığımız mahsule göre fiyat değişmektedir. Buğday, arpa gibi mahsullerde 30 liradan işlemi yapıyoruz. Dron ile ilk olarak arazinin koordinatlarını belirliyoruz ve otonom bir şekilde ilerliyor. Sadece acil bir durum olursa biz müdahale edebiliyoruz” dedi.

    Balıkesirli çiftçilerden dron ile ilaçlamaya yoğun ilgi #3

    Balıkesirli çiftçilerden dron ile ilaçlamaya yoğun ilgi #4


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