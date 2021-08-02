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Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu

Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu

Bir atmacanın elektrik tellerine çarpması ile 150 dönümlük makilik alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile söndürülebildi.