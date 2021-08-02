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    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu

    Bir atmacanın elektrik tellerine çarpması ile 150 dönümlük makilik alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile söndürülebildi.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 12:18
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    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu

    Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy’de bir atamca elektrik teline çarpınca yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede 150 dönüm araziye yayılarak makilik ve çalılık alanların yanmasına sebep oldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

    Çok sayıda itfaiye aracı, su nakil aracı, arazöz ile müdahale edilen yangın söndürüldü.

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu #1

    ATMACA TELEF OLDU

    Atmacanın elektrik akımına kapılarak yanması ve araziyi tutuşturması sonucu 150 dönüm makilik ve otlu alanın yandığı bildirildi.

    Atmacanın telef olduğu görüldü.

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu VİDEO

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu #2

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu #3

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu #4

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu #5

    Balıkesir’de elektrik direğine çarpan atmaca yangına neden oldu #6

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