Balıkesir'de elektrik olmayan evde yakılan mum yangın çıkardı

Balıkesir'de elektrik olmayan evde yakılan mum yangın çıkardı

Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki şahsın yalnız yaşadığı evde meydana gelen yangının, elektriğin olmaması nedeniyle yakılan mumdan kaynaklandığı düşünülüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Çınarlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan N.B(55) isimli şahsın evinde yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden mahalleli itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

EVİN ARKA ODASINDAN ÇIKARILDI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, N.B. ise evin arka odasından çıkarılarak kurtarıldı.

YANGINA MUMUN SEBEP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

N.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çıkan yangının ise evde elektriğin olmadığı gerekçesiyle yakılan mumdan kaynaklandığı düşünülüyor.