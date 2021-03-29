- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'de elini arı sokan sağlıkçıyı itfaiye kurtardı
Balıkesir'de elini arı sokan sağlıkçıyı itfaiye kurtardı
Elini arı sokmasının ardından parmağında yüzük sıkışan sağlıkçı, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 29.03.2021 - 17:57
- Güncelleme : 29.03.2021 - 17:59
Balıkesir Edremit'te 112 Acil Yardım ambulansında görevli Gökhan Aydoğan isimli kişinin parmağını arı soktu.
Yüzük parmağı bir anda şişti.
Büyük acı yaşayan sağlık görevlisi soluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğı Edremit İtfaiye Grup Amirliği merkezinde aldı.
KESİCİ İLE ÇIKARILDI
Büyük uğraşla yüzük, parmaktan kesici ile çıkartıldı. Sağlıkçı ardından hastaneye gönderildi.