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    Balıkesir'de emekli albayın vurduğu köpek cesedi bulundu

    1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe Büyüker'in tüfekle vurarak öldürdüğü köpek, kumsalda ölü bulundu.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 14:15
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    Balıkesir'de emekli albayın vurduğu köpek cesedi bulundu

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü Şehriban Batır'a ait 'Cesur' isimli köpeğe tüfekle ateş edildi.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle Emekli Albay Gökçe Büyüker tarafından tüfekle 4 el ateş edilerek vurulan Cesur için görgü tanıkları ifade verdi.

    GÖRGÜ TANIKLARI KUMSALDA OLDUĞU SÖYLEDİ

    Görgü tanıkları, Cesur'un, Gökçe Büyüker'in bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldüğünü aktardı.

    KÖPEĞİN SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olayı öğrenen Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır, sinir krizi geçirdi.

    KÖPEĞE MEZAR YAPILDI

    Kumsalda gömülü olan köpek, çıkarıldıktan sonra sahibi ve hayvanseverler tarafından başka bir bahçeye gömülerek, köpeğe mezar yapıldı. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

    Öte yandan Emekli Albay Gökçe Büyüker'in 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi. Şehriban Batır ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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