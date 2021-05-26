Balıkesir'de engelli kadına darp: Bana çok işkence yaptılar

Balıkesir'de engelli kadına darp: Bana çok işkence yaptılar

Balıkesir'de işitme ve konuşma engeli olan Münire Ş., evinde darbedilerek soyuldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan Münire Ş.'nin başına talihsiz bir olay geldi. Münire Ş., evine giren iki şüpheli tarafından darbedilirken, kolundaki bilezikler çalındı.

TORNAVİDA İLE YARALADILAR

İşitme ve konuşma engelli Münire Ş.’nin evine giren iki şüpheli, kendilerini fark eden kadını yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Direnmeye çalışan Münire Ş.'nin zorla kolundaki bilezikleri alan iki saldırgan, ardından tornavida ile bacağından yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede iki şüphelinin 20 yaşındaki A.T. ve 19 yaşındaki F.E. olduğunu belirledi. Yalova’da oldukları tespit edilen iki şüphelinin kaldıkları eve polis, operasyon düzenledi.





TUTUKLANDI

Şüpheliler çaldıkları bileziklerle birlikte yakalanırken, kendilerine yardım ettiği belirlenen F.A. isimli kadın da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince hırsızlık, nitelikli gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.





"BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR"

Yaşanan olayın ardından çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayağı kırılan Münire Ş., yaşadıklarını anlattı. Münire Ş., kızı Fatma E.’nin aracılığıyla şunları aktardı:

“Saat 03.30’a doğru yatak odasına gittim. Işığı açtığımda iki kişiyi karşımda gördüm. Başörtümü yüzüme çekip ağzımı burnumu kapatarak beni yere yatırdılar. Boğazımı sıktılar. İp ile de boğmak istediler. Karşı koymak istediğimde sürekli beni dövdüler. Tornavida ile de elime vurup bilezikleri çıkartmaya çalıştılar.

Bir ara kolumu uzatarak, ‘Alın gidin’ dedim. Bileziklerimi aldılar. Bu sırada ayağımı kırdılar. Beni boğmak isterlerken birinin yüzünü tırmaladım. Maskesi düştü. O anlarda sürekli olarak öleceğimi düşündüm. Bana çok işkence yaptılar. Umarım ömür boyu cezavinden çıkmazlar. Polise teşekkür ediyorum."

"RAHATSIZ OLANLAR YAKINDAN TAKİP EDİLSİN"

Münire Ş.'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar ise, “İlçemizde bu tip olaya sebep olan kişilerin çok çabuk yakalanması bizleri mutlu etti. Annemiz gibi rahatsız olan kişilerin de bundan sonraki süreçte yakından takip edilmesinin istiyoruz.” diye konuştu.

"ŞAHISLAR GEREKEN CEZAYI ALSIN"

Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ali Derman da yaşanan olayın ardından mahalle halkının büyük tepki gösterdiğini kaydederek, “Bu olaya karşına şahısların gerekli cezayı almalarını bekliyor ve talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan cezaevine gönderilen ve iki gasp şüphelisine yardım eden F.A.’nın, Münire Ş’nin komşusunun kızı olduğu ortaya çıktı.