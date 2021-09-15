Uzun süre izledikleri kuyumcu dükkanının çevresinde keşif yapan şüphelilerden biri, dükkan sahibini dışarıda bozuk paralarla oyalarken diğer arkadaşları ise boş dükkana girerek soygunu gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Mehmet Arslan’a ait kuyumcu dükkanı, farklı bir yöntemle soyuldu.

Soygun, Savaştepe ilçesinde Y.K., A.K., M.A., Z.K. ve Y.K. tarafından gerçekleştirildi.

Y.K., kiralık bir otomobil ile cadde üzerinde bulunan Mehmet Arslan'a ait kuyumcu dükkanının önüne yanaştı. Arslan'ı yanına çağıran hırsız, bir yarım altın almak istediğini ancak engelli olduğu için araçtan inemediğini belirtti.

DÜKKANIN ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTILAR

Bunun üzerine Arslan, dükkanına giderek altını alıp getirdi. Parayı ödeyen Y.K. Mehmet Arslan'ı oyalarken, diğer 4 kişi kuyumcu dükkanı çevresinde keşif yaptı.

Ertesi günü yeniden aynı taktiği deneyen hırsız, bu kez 2 yarım altını bozuk paralarla satın aldı. Paraları sayarak dükkan sahibini oyalarken, diğer şüpheliler ise dükkanda soygunu gerçekleştirdi.

Arslan, 5 dakika sonra dükkanına döndüğünde soyulduğunu anladı ve polisi arayıp, durumu bildirdi.

Balıkesir'de engelli rolü yapan şahıs ve 4 arkadaşı kuyumcuyu soydu ViDEO

ÇOK SAYIDA SABIKALARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis, ilk olarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Savaştepe ilçesine getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, çalınan altın ve dövizlerin bir kısmı da ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

"DÜKKANA GERİ DÖNDÜĞÜMDE SOYULDUĞUMU ANLADIM"

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Arslan, "Ben o gün dükkanın önünde oturuyordum. Bir araç yanaştı dükkanın önüne. İçindeki şahıs, 'bakar mısın bir dakika abi' dedi. Koltuğunda engelli değneği vardı. 'Bana yarımlık bir altın verir misin' dedi. Ben de getirdim verdim. Parayı bozuk verdi, tekrar geri aldı, bu kez bütün verdi parayı. Beni oyaladı. Paramı aldım sonra gitti.

Ertesi sabah yine dükkanımın önüne geldi, yanaştı, korna çaldı, 'bakar mısın' diye seslendi. İki tane daha yarımlık altın almak istediğini söyledi. Ben de getirdim verdim. Bu kez de beni bozuk paralarla 5 dakika oyaladı. Sırtım dükkana dönüktü. Dükkana geri döndüğümde soyulduğumu anladım. Hemen polisi aradım, geldiler.





"3 KİLOYA YAKIN ALTINIM ÇALINDI"

Dükkanımdaki zincirleri, bilezikleri, TL ve dövizlerin hepsini alıp gitmişler. Hurda bileziğim vardı, onu dahi götürmüşler. Yaklaşık 3 kiloya yakın altınım çalındı. Polis şahısları kısa sürede yakaladı ve bir miktar altınım ile parayı ele geçirdi. Allah inşallah hepsini geri almayı nasip eder." dedi.

















