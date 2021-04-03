Balıkesir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

3 ilde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şahıstan adli makamlara sevk edilen 8'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla operasyon başlattı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bursa ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 144 adet uyuşturucu ecza hap, 3,49 gram esrar, 55,13 gram metamfetamin, 4,11 gram Sentetik kannabinoid bonzai, 2 adet extacy maddesi ele geçirilirken, 11 adreste şüpheli 10 şahıs yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet fişek, 26 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

8'İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 10 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 8 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.













