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    Balıkesir’de eşine laf attığını öne sürdüğü 16 yaşındaki genci öldürdü

    Zanlı tüfeğiyle birlikte jandarma karakoluna giderek teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 16:03
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    Balıkesir’de eşine laf attığını öne sürdüğü 16 yaşındaki genci öldürdü

    30 yaşındaki Ömer Yılmaz, eşine laf attığını iddia ettiği Mutlu Gökdemir’i Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Korucaoluk Mahallesi yaylasına 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında takip etmeye başladı.

    Yılmaz, Gökdemir'i durdurdu ve yanında bulunan av tüfeğini ateşleyerek 16 yaşındaki genci öldürdü.

    TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

    Olayın ardından Yılmaz, av tüfeğiyle birlikte, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Balıkesir’de eşine laf attığını öne sürdüğü 16 yaşındaki genci öldürdü #1

    Balıkesir’de eşine laf attığını öne sürdüğü 16 yaşındaki genci öldürdü #2

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