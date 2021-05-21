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- Balıkesir'de eşini öldürüp kaçan cinayet zanlısı yakalandı
Balıkesir'de eşini öldürüp kaçan cinayet zanlısı yakalandı
- İHA
- 21.05.2021 - 18:28
Altınova Mahallesinde belediye evlerinde oturan 42 yaşındaki Yıldıray Çınar, iddiaya göre, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple eşi Birgül Çınar ile tartışmaya başladı.
EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Yıldıray Çınar, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşi Birgül Çınar'ı bıçaklayıp evden ayrıldı. 3 çocuk sahibi Birgül Çınar'ın bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi. Çiftin 7 yaşındaki işitme engelli kızları uyandığında, annesini yerde cansız yatarken görerek komşularından yardım istedi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birgül Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Burs Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
JANDARMA YAKALADI
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yıldıray Çınar'ı kısa bir takibin ardından kıskıvrak yakaladı. Cinayetle alâkalı tahkikat devam ediyor.