Balıkesir'de eşinin boğazını kesen şahıs, 'bilerek öldürmedim' dedi

Boşanma aşamasında olduğu eşinin boğazını keserek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Cüneyt Kırık, cinayeti kazara işlediğini söyledi. Mahkeme, akıl sağlığı raporu istedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Levent Mahallesi’nde yaşayan Kader Kırık, iki yıl önce Cüneyt Kırık ile evlendi.

Yeni evli çiftin aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle bir yıl sonra Kader Kırık, boşanmak istedi.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ayrı bir eve taşınan Kader Kırık, barışmak isteyen Cüneyt Kırık'ın saldırısına uğradı.

Eşinin boğazını kesip kendini ihbar etti

Cüneyt Kırık, barışmak istediği Kader Kırık ile konuşmak için kaldığı Özgür Sitesi'ndeki evine gitti. Kader Kırık teklifi reddedince taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cüneyt Kırık, yanında getirdiği bıçakla Kader Kırık'ın boğazını kesip, cep telefonuyla polisi arayarak kendisini ihbar etti. Gelen sağlık görevlileri, Kırık’ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Cüneyt Kırık, tutuklanarak cezaevine kondu.

Vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyt Kırık'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tarafların avukatları ile yakınlarının yanı sıra Kadın Derneği üyeleri de hazır bulundu.

"Kader beni dövmek için saldırdı, elindeki bıçakla yanlışlıkla boğazını kesti"

Hakimin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, Kader Kırık'ın el ve boynunda kesici ve delici aletten kaynaklanan 13 yaranın olduğu, boyun kısmında 1,5 santimetrelik derinin kalktığını belirten raporu okuduğu duruşmada söz alan Cüneyt Kırık, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, eşini sevdiğini söyledi. Olay günü, konuşup, barışmak için evine gittiği Kader Kırık ile aralarında tartışma yaşandığını belirten Cüneyt Kırık, "Poşet içerisinde bulunan elimdeki bıçak yere düştü. Bıçağı Kader aldı. Daha sonra Kader beni dövmek için saldırdı. Bu sırada elindeki bıçakla yanlışlıkla boğazını ve boynunu kesti. Suçsuzum." dedi.

Akıl sağlığı kontrol edilecek

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halini kararlaştırdı.