Euro
10.2097
0.99%
Dolar
8.3637
0.63%
Altın
500.75
0.36%
Borsa
1.461
0.44%
Bitcoin
364.920
-1.52%
EXEN Coin
41.00
3.35%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Balıkesir'de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi

    Balıkesir'de, eşinin eğimli bahçede çalıştırırken kontrolünden çıkan traktörün altında kalan Sultan Çakan, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki İsmet Çakan'ın bahçesinde çalıştırdığı traktör, kontrolünden çıktı.

    Bu sırada bahçede bulunan sürücünün eşi 48 yaşındaki Sultan Çakan, tel örgülere de çarpan traktörün altında kaldı.

    2 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Sultan Çakan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

    Balıkesir de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi #1

    Balıkesir de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi #2

    Balıkesir de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi #3

    Balıkesir de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir