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- Balıkesir'de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi
Balıkesir'de eşinin kullandığı traktörün altında can verdi
Balıkesir'de, eşinin eğimli bahçede çalıştırırken kontrolünden çıkan traktörün altında kalan Sultan Çakan, hayatını kaybetti.
- DHA
- 18.05.2021 - 16:39
- Güncelleme : 18.05.2021 - 17:09
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki İsmet Çakan'ın bahçesinde çalıştırdığı traktör, kontrolünden çıktı.
Bu sırada bahçede bulunan sürücünün eşi 48 yaşındaki Sultan Çakan, tel örgülere de çarpan traktörün altında kaldı.
2 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sultan Çakan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.