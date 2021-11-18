Balıkesir'de eski öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Belediyeye bağlı hizmet veren eğitim kurumunda koordinatör olarak görev yapan 38 yaşındaki Sevan Sever, 17 yaşındaki eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ceza aldı.

Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan 38 yaşındaki öğretmen Sevan Sever'in, 17 yaşındaki eski öğrencisi A.O. adlı kıza attığı telefon mesajları ortaya çıktı.

Genç kızın ailesi tarafından okunan mesajlarla birlikte genç kızın cinsel istismara uğradığı öğrenildi.

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk İstismar Birimi ekipleri, Sever'i gözaltına aldı.

"PİŞMANLIK DUYGUMU MESAJLA İLETTİM"

Sever ifadesinde, 3 yıl önce A.O.'nun alkol alarak bir pazar günü yanına geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken sarılıp öpmek istediğini belirterek "A.O. rahatsız olup kenara çekilince üzüldüm, özür diledim. Pişmanlık duygularımı daha sonra telefon ile masaj gönderip özür dileyerek kendisine ilettim. Olay, bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye çıkartılan Sever, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bandırma Belediye Başkanlığı da olay sonrası Sever'in iş akdini sonlandırdı.